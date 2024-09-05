После проведения косметического ремонта в Татарске открылась баня, расположенная по адресу ул. 50 лет Октября, 27А. Ремонт проводился силами Управление благоустройства и хозобеспечения.

За период проведения ремонтных работ было частично отремонтировано парильное отделение, помывочные комнаты, а также организованы работы по благоустройству прилегающей территории.

Пока баня будет работать в сокращённом режиме: открылось одно отделение, в котором будут чередоваться мужские и женские дни, так как ремонт еще не закончен. В режиме два дня женских, два - мужских.

Четверг, с 14 до 20 часов - мужской день

Пятница, с 14 до 20 часов - женский день

Суббота, с 10 до 20 часов - мужской день

Воскресенье, с 10 до 20 часов - женский день