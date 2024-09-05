В рамках «Месячника безопасности детей» сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области организовано проведение практических отработок действий по эвакуации людей из зданий в общеобразовательных организациях.





Так, 4 сентября отработка действий по эвакуации людей из здания прошла в школе №5 г. Татарска.

В проведении тренировочных действий приняли участие 125 детей и 13 человек персонала школы.

Практическая отработка действий по эвакуации людей проводилась с целью правильности действий в экстремальных условиях.

В момент отработки тренировочных действий по эвакуации, работники школы, а также обучающиеся грамотно и без паники выполнили поставленную задачу.