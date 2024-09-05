В августе в Усть-Таркском районе произошло четыре техногенных пожара. В первом случае, объектом пожара послужил легковой автомобиль ВАЗ 2106, причиной возникновения пожара явилось аварийный режим работы электрооборудования автомобиля. Во втором случае, объектом пожара стало неэксплуатируемое здание животноводческого комплекса, расположенное на территории фермы, причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем. В третьем случае, объектом пожара явилась баня в Усть-Тарке, причиной возникновения пожара послужило отсутствие противопожарной разделки между дымоходной металлической трубой и деревянными конструкциями потолочного перекрытия бани. В четвертом случае, объектами пожара стали надворные постройки в Усть-Тарке, причиной возникновения пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования в одной из надворных построек.

ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывает граждан к неукоснительному соблюдению требований пожарной безопасности в быту.

При эксплуатации электрических сетей и электрооборудования запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, эксплуатировать в быту нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

При эксплуатации печного отопления, в случаях обнаружения на строительных конструкциях расположенных в непосредственной близости от наружных поверхностей печи, дымовых труб и дымовых каналов, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) следует прекратить эксплуатацию печи, увеличить размеры противопожарной разделки (отступок) от деревянных или иных горючих конструкций до наружных поверхностей печи, дымовых труб и дымовых каналов, либо защитить поврежденную поверхность теплоизолирующим материалом. После выполнения данных мероприятий эксплуатацию печного отопления допускается возобновить.

Использование открытого огня на территориях земельных участков индивидуальных жилых домов, а также на территориях дачных участков граждан должно осуществляться в специально оборудованных местах, расположенных на расстоянии не менее 15 метров от ближайших зданий, строений, сооружений. Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра.

При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

Если в Вашем доме возник пожар или Вы обнаружили признаки горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)

1) немедленно сообщить об этом по телефону 01, 101 или 112 в пожарную охрану

(при этом необходимо назвать свою фамилию имя и отчество, объект пожара, а также адрес расположения объекта пожара);

2) до прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара, принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.

И.С. Лапов, дознаватель ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам