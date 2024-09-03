Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 30 августа представил коллективу ЦРБ нового руководителя.

2 сентября к исполнению обязанностей главного врача Чулымской центральной районной больницы приступит Владимир Бурдинский, занимавший до настоящего времени должность заместителя главного врача Чановской ЦРБ по лечебной части.

Владимир Владимирович по специальности - врач анестезиолог-реаниматолог, в 2011 году окончил Читинскую государственную медицинскую академию. В Новосибирскую область переехал 12 лет назад.

Константин Хальзов отметил, что Владимир Бурдинский за время работы в Чанах зарекомендовал себя и как высокопрофессиональный врач, и как хороший организатор здравоохранения.

Коллеги отмечают его лидерские качества, мобильность, умение работать в условиях многозадачности. «Сегодня перед здравоохранением России, Новосибирской области, Чулымского района поставлена цель перевести количество вложенных и по нацпроекту, и по другим программам бюджетных средств в максимальное качество медицинской помощи, в удовлетворенность пациентов нашей работой. Для решения этой задачи нужны молодые, амбициозные, квалифицированные кадры», - подчеркнул министр.