24 сентября на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Татарского района стартует проект «Семейная мастерская» для семей с детьми в возрасте 12-17 лет. Для участников проекта будут проведены серии мастер-классов по направлениям: «Финансовая грамотность», «Старт в СММ», «Психология финансового поведения», «Свечеварение», «Мыловарение», «Имбирные пряники», «Пошив сумок-шоперов и изготовление многоразовой упаковки».

Направления «Финансовая грамотность», «Старт в СММ», «Психология финансового поведения» нацелены на ознакомление в доступной и конкретной форме с разными финансовыми понятиями и способами рационального планирования семейного бюджета.

Проект носит практический и профориентационный характер. Часть мастер-классов предусматривает обучению полному циклу изготовления имбирных пряников, мыла, свечей, сумок-шоперов и многоразовой упаковки. Продукты ручного труда могут использоваться как в личных целях, так и для реализации.

Мастер-классы будут проводиться на бесплатной основе с предоставлением необходимого оборудования и материалов.

Желающие принять участие в проекте могут обратиться по адресу: ул. Садовая, 107Е либо по телефону 2-12-55.