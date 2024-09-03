У 41-летнего жителя с. Новопервомайское образовалась задолженность перед сыном в 513 тысяч рублей. Мужчина периодически выплачивал алименты напрямую бывшей жене, но не в полном объеме. За невыполнение родительских обязательств по содержанию несовершеннолетнего ребенка, судебный пристав-исполнитель составила протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд, рассмотрев документы, решил наказать должника в виде отбывания обязательных работ сроком на 20 часов. Судебный пристав-исполнитель вышла в адрес должника, чтобы тот приступил к отбыванию наказания, но застать его не удалось. По словам соседей, мужчина уехал в Омск, возможно, на заработки. Сотруднику службы стало известно, что у должника есть в собственности доля в поле. Чтобы исполнить решение суда и взыскать деньги в пользу ребенка, пристав-исполнитель обратилась с заявлением в суд для ареста имущества неплательщика. Служители Фемиды удовлетворили просьбу сотрудника. Документы уже передали в специализированную организацию для оценки арестованного имущества. После долю поля выставят на торги. Вырученные с продажи деньги зачтут в счет погашения долга. Как только должник вернется домой, его отправят отбывать наказание за неуплату алиментов. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области напоминает родителям не забывать о детях и участвовать совместно в их воспитании и содержании. Напомним, что за неуплату алиментов предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.