В Татарском, Усть-Таркском и Чистоозерном районах в августе родилось 14 детей – девять мальчиков и пять девочек, сообщает Татарский отдел ЗАГС. Из новорожденных: четыре первенца, пять вторых и пять третьих и далее по счету детей. Самой молодой маме было 18 лет, самой старшей – 38 лет. Самому молодому отцу было 19 лет, самому старшему – 46 лет. Для сравнения: в августе прошлого года в районах родилось 40 детей – 16 мальчиков и 24 девочки. В 2023 г. с января по август родилось 276 детей, в этом году – 237 детей. Популярными именами новорожденных стали: Матвей, Артём, Максим, Анна, Екатерина и Полина. Редкие и необычные имена: Дамир, Родион, Тимофей, Оливия, Злата, Светлана.