1 сентября, в День знаний с напутственным словом и с поздравлением к воспитанникам «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Татарского района» обратились сотрудники Чановского межрайонного следственного отдела.

Офицеры поздравили ребят с праздником, пожелали им только положительных эмоций, новых друзей и хорошей успеваемости в школе. Кроме того, сотрудники следственного отдела подарили детям сладкие подарки и канцелярские принадлежности. Воспитанники учреждения подготовили для гостей развлекательную программу и поблагодарили их за оказанные внимание и помощь.