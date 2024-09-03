В этом году сельхозпроизводителям Татарского района предстоит убрать 82 тыс. 113 га посевов зерновых и зернобобовых культур. Из них 45 тыс. 468 га – яровая пшеница. Ее убирать пока не начинали. А вот озимой было обмолочено 443 га из 506, валовый сбор составил 1 тыс. 245 тонн, урожайность – 28,1 ц/га. Ячменя из 19 тыс. 896 га было обмолочено 110 га, собрали 500 тонн при урожайности 45,5 ц/га. За овес еще вовсе не брались, его предстоит убрать с общей площади 4 тыс. 121 га. Обмолотили 780 га гороха, валовый сбор – 943 тонны, урожайность 12,1 ц/га. Всего гороха нужно убрать 10 тыс. 399 га. По итогу, на 2 сентября было скошено 1 тыс. 473 га зерновых, обмолочено 1 тыс. 333 га – около 1,7% от общего объема. Валовый сбор – 2 тыс. 688 га. Уборочная по области тормозит по понятным причинам – дождь. Зерновых и зернобобовых на начало сентября убрано около 17%, пшеницы и вовсе – около 7%.