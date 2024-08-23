В Усть-Тарке волонтеры клуба «Мы за ЗОЖ, патриотизм и семейные ценности» провели акцию «Гордо реет Российский Триколор» в честь одного из главных государственных праздников - Дня Российского флага.





В этот день 22 августа на площади РДК волонтеры собрали пожелания для жителей района, в которых участники пожелали и друг другу здоровья, успехов в учебе и работе и самое главное - мирного неба над головой.

Жители и гости района присоединились к акции и с благодарностью приняли открытки с поздравлениями.

Каждый желающий смог сфотографироваться с символом нашей великой России, рассказали руководители клуба волонтеров О.А. Забабурина и О.Н. Яковлева.