Глава города А.В. Сиволапенко посетил кладбище по пер. Гагарина, 2Г, где в рамках заключённого контракта индивидуальным предпринимателем Е.Н. Череновской проведены работы по установке ограждения и подготовительные работы по разработке площадок для сбора твердых бытовых отходов.

В ближайшее время запланирован монтаж ворот и обустройство площадок для сбора мусора. Благоустройство кладбища осуществляется на условиях софинансирования с привлечением средств граждан.

«Уже несколько лет жители города Татарска участвуют в решении вопросов местного значения через финансовое участие в реализации инициативных проектов. Данные мероприятия помогают решать актуальные проблемы города», - говорят в администрации.