13 октября в Татарском районе пройдут выборы Совета депутатов Татарского муниципального округа 1-го созыва. Всего будет избрано 25 депутатов. Численность избирателей – 28 тыс. 357 человек. 23 июля территориальная избирательная комиссия, которую возглавляет председатель Ю.П. Лысенко, своим решением утвердила схему одномандатных избирательных округов. Из них 10 сельских и 15 городских. Округа сформированы в зависимости от количества избирателей. Один депутат будет в среднем представлять 1 тыс. 134 человека. В одном округе количество избирателей составляет от 1 тыс. 21 человека до 1 тыс. 247 человек. Выдвижение кандидатов началось с 25 июля и завершилось 21 августа.

Территориальная избирательная комиссия Татарского района Новосибирской области.

Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. В сведениях указаны ФИО кандидата, дата рождения, субъект выдвижения и номер избирательного округа. Округа с 1 по 10 – сельские, с 11 по 25 – городские.

Аверьянов Сергей Анатольевич, 4.03.1965 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №7.

Агеева Анна Михайловна, 4.05.1976 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №20.

Адамсонов Игорь Васильевич, 20.10.1973 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №20.

Альбрант Евгений Михайлович, 1.02.1984 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №1.

Антипов Сергей Александрович,22.04.1968 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №18.

Ахметшин Ринат Миниязович, 17.05.1971 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №6.

Баранова Татьяна Викторовна, 20.08.1978 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №23.

Белоглазов Денис Евгеньевич, 28.10.1998 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №23.

Бережинская Оксана Александровна, 03.02.1972 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №16.

Бубликов Александр Дмитриевич, 14.07.1996 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №23.

Булатов Никита Анатольевич, 24.03.1999 г.р., самовыдвижение, округ №14.

Булкин Михаил Сергеевич, 12.12.1969 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №12.

Бутенко Евгений Сергеевич, 04.10.1984 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №8.

Быкова Татьяна Анатольевна, 24.01.1969 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №22.

Вальтер Валерий Владимирович, 21.11.1976 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №19.

Вальтер Марина Николаевна, 07.04.1980 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №21.

Васильев Михаил Викторович, 23.10.1963 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №18.

Ведзижев Магомед Тембулатович, 12.01.1970 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №17.

Воронин Александр Григорьевич, 17.09.1970 г.р., Татарское местное отделение КПРФ округ №17.

Воронин Алексей Михайлович, 25.09.1957 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №10.

Галёва Елена Владимировна, 18.07.1968 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №13.

Голиков Руслан Павлович,05.10.1981 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №10.

Грицай Алексей Геннадьевич, 08.11.1975 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №5.

Ищенко Юрий Павлович, 20.10.1966 г.р., самовыдвижение, округ №9.

Кирдяшова Оксана Николаевна, 25.10.1978 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №4.

Козлов Александр Николаевич, 13.05.1974 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №15.

Куликов Сергей Александрович, 02.02.1985 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №9.

Лиховец Людмила Анатольевна, 17.02.1965 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №11.

Лукьянов Дмитрий Владимирович, 29.07.1985 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №1.

Магомедов Сергей Насреддинович, 10.11.1978 г.р., самовыдвижение, округ №21.

Мартынов Виктор Анатольевич, 03.07.1954 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №22.

Матвеев Владимир Владимирович, 13.10.1984 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №7.

Мельников Сергей Геннадьевич, 03.03.1962 г.р., самовыдвижение, округ №17.

Мельникова Галина Ивановна, 09.05.1971 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №5.

Метель Сергей Анатольевич, 08.08.1956 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №8.

Мялик Александр Григорьевич, 14.06.1995 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №2.

Науменко Алексей Васильевич, 10.06.1951 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №16.

Некрасова Татьяна Юрьевна, 16.11.1987 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №24.

Носков Вадим Валерьевич, 24.04.1983 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №4.

Пастушенко Сергей Васильевич, 23.02.1962 г.р., самовыдвижение, округ №2.

Пендюк Евгений Николаевич, 04.10.1970 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №3.

Передрук Татьяна Владимировна,10.08.1977 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №15.

Пикалин Анатолий Владимирович, 23.06.1960 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №19.

Пономаренко Зинаида Владимировна, 22.08.1970 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №6.

Проскурня Любовь Евгеньевна, 28.08.1968 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №8.

Рыжов Александр Александрович, 19.09.1993 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №20.

Рябенко Сергей Семенович, 05.05.1965 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №25.

Сабитов Ринат Рахимзянович, 25.10.1964 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №19.

Савин Анатолий Александрович,24.05.1962 г.р., самовыдвижение, округ №23.

Савин Илья Анатольевич, 29.05.1989 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №24.

Саденов Мухамед Иштаевич, 05.12.1951 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №2.

Самойлов Михаил Михайлович, 27.11.1970 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №10.

Санюк Ирина Валерьевна, 28.11.1981 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №24.

Седлецкий Сергей Александрович, 21.03.1978 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №21.

Сергиенко Дмитрий Алексеевич,14.02.1978 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ№9.

Симагина Ольга Владимировна, 24.06.1974 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди», округ №12.

Соянкина Ольга Михайловна, 25.05.1976 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди», округ №25.

Степанов Сергей Владимирович,06.11.1980 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №14.

Субботин Денис Игоревич, 21.03.1988 г.р., самовыдвижение, округ №13.

Тарасенко Галина Галилловна, 22.09.1968 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди», округ №19.

Тарасюк Владимир Матвеевич, 29.04.1966 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №11.

Тимошенко Наталья Георгиевна, 26.02.1970 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди», округ №18.

Томилов Виталий Александрович, 19.11.1968 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №6.

Усаков Юрий Васильевич,22.04.1946 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №12.

Фиськова Светлана Адамовна, 26.12.1967 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №2.

Хохлов Николай Иванович, 25.03.1956 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №3.

Цмыков Александр Михайлович, 19.07.1974 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №25.

Цыгипов Денис Васильевич, 16.04.1988 г.р., самовыдвижение, округ №14.

Чуваева Людмила Алексеевна, 07.04.1956 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №25.

Штыбина Мария Владимировна, 14.09.1962 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №4.

Яковлева Оксана Павловна, 23.05.1983 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №7.