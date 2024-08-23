13 октября в Татарском районе пройдут выборы Совета депутатов Татарского муниципального округа 1-го созыва. Всего будет избрано 25 депутатов. Численность избирателей – 28 тыс. 357 человек. 23 июля территориальная избирательная комиссия, которую возглавляет председатель Ю.П. Лысенко, своим решением утвердила схему одномандатных избирательных округов. Из них 10 сельских и 15 городских. Округа сформированы в зависимости от количества избирателей. Один депутат будет в среднем представлять 1 тыс. 134 человека. В одном округе количество избирателей составляет от 1 тыс. 21 человека до 1 тыс. 247 человек. Выдвижение кандидатов началось с 25 июля и завершилось 21 августа.
Территориальная избирательная комиссия Татарского района Новосибирской области.
Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. В сведениях указаны ФИО кандидата, дата рождения, субъект выдвижения и номер избирательного округа. Округа с 1 по 10 – сельские, с 11 по 25 – городские.
Аверьянов Сергей Анатольевич, 4.03.1965 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №7.
Агеева Анна Михайловна, 4.05.1976 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №20.
Адамсонов Игорь Васильевич, 20.10.1973 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №20.
Альбрант Евгений Михайлович, 1.02.1984 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №1.
Антипов Сергей Александрович,22.04.1968 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №18.
Ахметшин Ринат Миниязович, 17.05.1971 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №6.
Баранова Татьяна Викторовна, 20.08.1978 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №23.
Белоглазов Денис Евгеньевич, 28.10.1998 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №23.
Бережинская Оксана Александровна, 03.02.1972 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №16.
Бубликов Александр Дмитриевич, 14.07.1996 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №23.
Булатов Никита Анатольевич, 24.03.1999 г.р., самовыдвижение, округ №14.
Булкин Михаил Сергеевич, 12.12.1969 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №12.
Бутенко Евгений Сергеевич, 04.10.1984 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №8.
Быкова Татьяна Анатольевна, 24.01.1969 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №22.
Вальтер Валерий Владимирович, 21.11.1976 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №19.
Вальтер Марина Николаевна, 07.04.1980 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №21.
Васильев Михаил Викторович, 23.10.1963 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №18.
Ведзижев Магомед Тембулатович, 12.01.1970 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №17.
Воронин Александр Григорьевич, 17.09.1970 г.р., Татарское местное отделение КПРФ округ №17.
Воронин Алексей Михайлович, 25.09.1957 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №10.
Галёва Елена Владимировна, 18.07.1968 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №13.
Грицай Алексей Геннадьевич, 08.11.1975 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №5.
Кирдяшова Оксана Николаевна, 25.10.1978 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №4.
Козлов Александр Николаевич, 13.05.1974 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №15.
Куликов Сергей Александрович, 02.02.1985 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №9.
Лиховец Людмила Анатольевна, 17.02.1965 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №11.
Лукьянов Дмитрий Владимирович, 29.07.1985 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №1.
Магомедов Сергей Насреддинович, 10.11.1978 г.р., самовыдвижение, округ №21.
Мартынов Виктор Анатольевич, 03.07.1954 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №22.
Матвеев Владимир Владимирович, 13.10.1984 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №7.
Мельников Сергей Геннадьевич, 03.03.1962 г.р., самовыдвижение, округ №17.
Мельникова Галина Ивановна, 09.05.1971 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №5.
Метель Сергей Анатольевич, 08.08.1956 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №8.
Мялик Александр Григорьевич, 14.06.1995 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №2.
Некрасова Татьяна Юрьевна, 16.11.1987 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №24.
Носков Вадим Валерьевич, 24.04.1983 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №4.
Пендюк Евгений Николаевич, 04.10.1970 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №3.
Передрук Татьяна Владимировна,10.08.1977 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №15.
Пикалин Анатолий Владимирович, 23.06.1960 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №19.
Пономаренко Зинаида Владимировна, 22.08.1970 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №6.
Проскурня Любовь Евгеньевна, 28.08.1968 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №8.
Рыжов Александр Александрович, 19.09.1993 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №20.
Рябенко Сергей Семенович, 05.05.1965 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №25.
Сабитов Ринат Рахимзянович, 25.10.1964 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №19.
Саденов Мухамед Иштаевич, 05.12.1951 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №2.
Самойлов Михаил Михайлович, 27.11.1970 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №10.
Санюк Ирина Валерьевна, 28.11.1981 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №24.
Седлецкий Сергей Александрович, 21.03.1978 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №21.
Симагина Ольга Владимировна, 24.06.1974 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди», округ №12.
Соянкина Ольга Михайловна, 25.05.1976 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди», округ №25.
Степанов Сергей Владимирович,06.11.1980 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №14.
Субботин Денис Игоревич, 21.03.1988 г.р., самовыдвижение, округ №13.
Тарасенко Галина Галилловна, 22.09.1968 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди», округ №19.
Тарасюк Владимир Матвеевич, 29.04.1966 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №11.
Тимошенко Наталья Георгиевна, 26.02.1970 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди», округ №18.
Томилов Виталий Александрович, 19.11.1968 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №6.
Фиськова Светлана Адамовна, 26.12.1967 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №2.
Хохлов Николай Иванович, 25.03.1956 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №3.
Цмыков Александр Михайлович, 19.07.1974 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №25.
Цыгипов Денис Васильевич, 16.04.1988 г.р., самовыдвижение, округ №14.
Чуваева Людмила Алексеевна, 07.04.1956 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района, округ №25.
Штыбина Мария Владимировна, 14.09.1962 г.р., Татарское местное отделение КПРФ, округ №4.
Яковлева Оксана Павловна, 23.05.1983 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР, округ №7.