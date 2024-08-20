В Татарском районном суде вынесли приговор двум местным жителям. Обоих мужчин обвиняли в вымогательстве у подростков, а одного из них еще в нескольких преступлениях, совершенных ранее. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд установил, что 25-летние Артур Егоров и Руслан Грачев в сентябре 2023 года встретили на улице Татарска двух подростков и решили поживиться за их счет. Они потребовали у юношей купить им алкоголь, сигареты и продукты, пригрозив жестокой расправой в случае неповиновения или побега. Подростки испугались за свои жизни, выполнили все условия нападавших, но молчать не стали и все рассказали взрослым, а уже те обратились в полицию.

Когда правоохранители начали разбираться в уголовном деле о вымогательстве, то обнаружили, что Руслан Грачев имеют отношение еще и к мошенничеству, причем по трем эпизодам. Кроме этого, они выяснили, что он покупал и хранил наркотики.

Позже на суде Грачев признал свою вину во всех совершенных им преступлениях. А вот по уличному гоп-стопу с подростками оба отпирались до последнего, но суд решил, что и это их совместное преступление тоже неопровержимо доказано.