19 августа около 2.10 водитель 1968 г.р. на автомобиле Chevrolet Niva ехал по трассе «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 980 км трассы, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Sitrak, под управлением мужчины 1996 г.р.

В результате произошедшего двое мужчин, жителей Омской области, находившихся в автомобиле Chevrolet: водитель и пассажир погибли. Обстоятельства и причины произошедшего, а также возраст погибшего пассажира легкового автомобиля устанавливаются.