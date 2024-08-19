Сотрудники ОГИБДД МО МВД «Татарский» совместно с воспитанниками детского сада №5 провели акцию «Пристегни меня».

Главная цель мероприятия - напомнить родителям, что любая, даже самая короткая, поездка ребенка в автомашине должна проходить только с использованием детского удерживающего устройства.

В ходе акции дошкольники раздавали агитационные листовки, наклейки «В машине ребенок», предназначенные для обозначения детей в машине.

Ребята призывали водителей правильно перевозить маленьких пассажиров в автокреслах.

Госавтоинспекторы также напомнили водителям о том, что важно всегда пристегиваться самим и следить за тем, чтобы пристегивались пассажиры.

Это одно из правил безопасной езды на автомобиле.