Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник, 19 августа сообщил о своём новом кадровом решении. На должность министра сельского хозяйства региона он назначил Андрея Шинделова.

«С сегодняшнего дня на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра сельского хозяйства назначен Шинделов Андрей Викторович», – сообщил глава региона.

Ранее Шинделов занимал пост первого заместителя министра сельского хозяйства и два месяца возглавлял ведомство как исполняющий обязанности после ухода Евгения Лещенко с поста министра. Официальную причину увольнения Лещенко в июне 2024 года не называли.

Андрею Шинделову 50 лет. Родился в селе Балта Мошковского района. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет. Имеет научную степень кандидата технических наук и учёное звание доцента. Почетный работник агропромышленного комплекса России.

Уже в новой должности Андрей Шинделов доложил на оперативном совещании об обстановке в агарном секторе региона.

«На 18 августа заготовлено сенажа в соответствии с планом, но хотелось бы отметить, что это в среднем по области. Но некоторым предприятиям, особенно в Татарском районе ещё нужно дополнительно заготовить сена, потому что неблагоприятные погодные условия сильно сдерживают темпы уборочных работ – как заготовки сена, так и зерновых. По сену заготовлено 95 % от плана и переходим плавно на уборку пшеницы», – рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.