Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 68-летнего жителя Чистоозерного района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в апреле 2024 г. двое мужчин находились в гостях у знакомого в одном из сел Чистоозерного района, где распивали спиртные напитки. Во время застолья между гостями произошел конфликт по незначительному поводу, в ходе которого обвиняемый нанес односельчанину удар кулаком в область жизненно важных органов. В результате полученных телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался в медицинском учреждении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.