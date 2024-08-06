Бывший прокурор Дмитрий Цуканов приступил к исполнению обязанностей заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Цуканов родился в 1981 году. Он начал службу в правоохранительных органах с 2002 года. Работал следователем, старшим следователем Татарской межрайонной прокуратуры.

Был заместителем прокурора Чановского района и зампрокурора Центрального района Новосибирска. В апреле 2021 года Цуканова назначили межрайонным природоохранным прокурором, а в мае 2023 года – главой прокуратуры Октябрьского района Новосибирска.

В должности заместителя Евгения Шестернина в областном министерстве природных ресурсов и экологии Дмитрий Цуканов будет курировать направление «Природные ресурсы».

«Желаем Дмитрию Александровичу профессиональных успехов на новой должности!» – написали авторы телеграм-канала регионального ведомства.