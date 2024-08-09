В Татарском районе продолжаются оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на усиление контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан, осуществлением ими трудовой деятельности, а также выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, пресечение деятельности лидеров и участников организованных преступных групп и сообществ.

6 августа сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» провели проверки мест концентрации, пребывания иностранных граждан в местах компактного проживания, на рынках и строительных объектах.

Только за один день мероприятия привлечено к административной ответственности 18 нарушителей. Иностранные граждане проверены по учетам МВД России на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.

В отношении девяти иностранных граждан судом Татарского района приняты решения об административном выдворении в принудительном порядке за пределы Российской Федерации, девять привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Сведения о фактах нарушения миграционного законодательства необходимо сообщать по телефону 8 (384 64) 64-446.

МО МВД России «Татарский»