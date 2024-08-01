23 и 24 июля дан старт избирательным кампаниям по выборам депутатов Советов депутатов Карасукского, Маслянинского и Татарского муниципальных округов Новосибирской области первого созыва.

30 мая депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли закон Новосибирской области «Об объединении муниципальных образований, входящих в состав Карасукского муниципального района Новосибирской области, и о внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области». Аналогичные законы были приняты в отношении Маслянинского и Татарского районов.

Это значит, что в регионе образованы три муниципальных округа, в которых будут действовать новые представительные органы – Советы депутатов первого созыва.

Ранее представительные органы были сформированы в разрезе каждого муниципального образования в каждом районе региона. К примеру, в состав Маслянинского района входили р.п. Маслянино, а также 11 сельсоветов. Соответственно, помимо Совета депутатов Маслянинского района, формировались Совет депутатов р.п. Маслянино и Советы депутатов сельских советов.

Сейчас в связи с объединением муниципальных образований в трех районах в три округа, избиратели выберут по одному представительному органу: Совет депутатов Карасукского муниципального округа, Совет депутатов Маслянинского муниципального округа и Совет депутатов Татарского муниципального округа.

Выборы назначены на 13 октября 2024 г.

На выборах депутатов Совета депутатов Татарского муниципального округа всего будет избрано 25 депутатов. В проведении выборов задействована 41 участковая избирательная комиссия. В выборах имеют право принять участие 28 тыс. 357 избирателей.