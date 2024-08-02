Сахарный диабет - эндокринное заболевание, возникающее вследствие недостатка гормона инсулина в организме и нарушения использований и утилизации глюкозы, в результате чего повышается ее уровень в крови и появляется сахар в моче. Диагноз «Сахарный диабет» устанавливается на основании лабораторных исследований.

ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

- лица с избыточной массой тела или абдоминальным ожирением (избыток веса больше чем на 20% от идеального веса или ИМТ больше 27кг/м2);

- лица с артериальной гипертонией (АД>139/89мм рт.ст.);

- лица с дислипидемией (триглицериды >2,2 ммоль/л, холестерин ЛВП<0,8 ммоль/л);

- лица, имеющие родственников, больных сахарным диабетом;

- лица с повышенной концентрацией глюкозы в крови;

- женщины, родившие ребенка весом 4,5 кг.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ

- ощущение сухости во рту;

- чувство жажды;

- учащенное мочеиспускание;

- повышенный аппетит;

- общая слабость;

- повышенное АД;

- кожный зуд, преимущественно в области наружных половых органов;

- склонность к гнойничковым заболеваниям кожи.

Лабораторные показатели в норме:

- в капиллярной крови натощак глюкоза- 3,3-5,5 ммоль/л;

- в венозной крови натощак глюкоза - менее 6,1 ммоль/л;

- через 2 часа после еды глюкоза крови - менее 7,8 ммоль/л;

- в моче глюкоза не определяется.

ОСЛОЖНЕНИЯ

- сосудистые поражения - ангиопатии (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, трофические язвы, поражения сетчатки глаз);

- потеря зрения;

- нейропатия (поражения дистальных отделов периферических нервов);

- почечная недостаточность;

- кома.

ПРОФИЛАКТИКА

1. Контроль массы тела

2. Здоровое питание:

- уменьшение количества жиров животного происхождения;

- ограничение потребления углеводов;

- многократное (5-6 раз в день) питание;

Не повышают сахар крови: продукты, богатые водой и клетчаткой (овощи-капуста, редис, помидор, огурцы, красный и зеленый перец, зелень, грибы), белковые и белково-жировые продукты (птица, рыба, мясо, сыр, творог, яйца).

Повышают сахар крови: зерновые (злаковые) -хлеб, крупы (рис, гречка, овес), макаронные изделия; молочные продукты, кроме нежирного творога; фрукты, картофель, кукуруза.

Необходимо исключить: сахар, изделия с его добавлением, сладкие напитки.

3. Ежедневная физическая активность

4. Отказ от курения и употребления алкоголя.

Помните! Необходимо регулярно контролировать состояние Вашего здоровья!

Центр здоровья Татарской ЦРБ имени 70-летия НСО