Сахарный диабет - эндокринное заболевание, возникающее вследствие недостатка гормона инсулина в организме и нарушения использований и утилизации глюкозы, в результате чего повышается ее уровень в крови и появляется сахар в моче. Диагноз «Сахарный диабет» устанавливается на основании лабораторных исследований.
ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
- лица с избыточной массой тела или абдоминальным ожирением (избыток веса больше чем на 20% от идеального веса или ИМТ больше 27кг/м2);
- лица с артериальной гипертонией (АД>139/89мм рт.ст.);
- лица с дислипидемией (триглицериды >2,2 ммоль/л, холестерин ЛВП<0,8 ммоль/л);
- лица, имеющие родственников, больных сахарным диабетом;
- лица с повышенной концентрацией глюкозы в крови;
- женщины, родившие ребенка весом 4,5 кг.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ
- ощущение сухости во рту;
- чувство жажды;
- учащенное мочеиспускание;
- повышенный аппетит;
- общая слабость;
- повышенное АД;
- кожный зуд, преимущественно в области наружных половых органов;
- склонность к гнойничковым заболеваниям кожи.
Лабораторные показатели в норме:
- в капиллярной крови натощак глюкоза- 3,3-5,5 ммоль/л;
- в венозной крови натощак глюкоза - менее 6,1 ммоль/л;
- через 2 часа после еды глюкоза крови - менее 7,8 ммоль/л;
- в моче глюкоза не определяется.
- сосудистые поражения - ангиопатии (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, трофические язвы, поражения сетчатки глаз);
- потеря зрения;
- нейропатия (поражения дистальных отделов периферических нервов);
- почечная недостаточность;
1. Контроль массы тела
2. Здоровое питание:
- уменьшение количества жиров животного происхождения;
- ограничение потребления углеводов;
- многократное (5-6 раз в день) питание;
Не повышают сахар крови: продукты, богатые водой и клетчаткой (овощи-капуста, редис, помидор, огурцы, красный и зеленый перец, зелень, грибы), белковые и белково-жировые продукты (птица, рыба, мясо, сыр, творог, яйца).
Повышают сахар крови: зерновые (злаковые) -хлеб, крупы (рис, гречка, овес), макаронные изделия; молочные продукты, кроме нежирного творога; фрукты, картофель, кукуруза.
Необходимо исключить: сахар, изделия с его добавлением, сладкие напитки.
3. Ежедневная физическая активность
4. Отказ от курения и употребления алкоголя.
Помните! Необходимо регулярно контролировать состояние Вашего здоровья!
Центр здоровья Татарской ЦРБ имени 70-летия НСО