Уважаемые автовладельцы, 3-е регистрационное отделение 2-го Межрайонного отдела экзаменации, технадзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (г. Татарск, ул. Закриевского, д.128А), предлагает вам воспользоваться возможностью получения госуслуг в электронном виде через интернет-портал www.gosuslugi.ru. Наибольшее число граждан ежедневно обращаются в ГАИ по вопросам регистрации транспорта. Для получения выбранной услуги необходимо заполнить электронную форму и выбрать удобные дату и время посещения нашего подразделения. Кроме того, на сайте реализована возможность оплаты госпошлины с помощью банковской карты, электронного кошелька или телефона. Таким образом, остается только приехать к назначенному времени и обратиться в регистрационное окно. После проведения сверки номерных агрегатов транспортного средства вне очереди и передачи госинспектору полного пакета документов, автовладельца пригласят для получения новых документов о регистрации транспорта.

График приема граждан 3РО 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области: вторник и четверг - с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов), в субботу – с 9 до 16 часов (обед с 13 до 14 часов). Телефон для справок и консультаций 8 (383 64) 25-377.