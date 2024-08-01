31 июля в целях повышения доступности специализированной медицинской помощи, своевременного выявления неинфекционных заболеваний, динамического наблюдения за пациентами из группы риска, определения дальнейшей тактики ведения пациентов оказания медицинской помощи в Татарской ЦРБ вела приём выездная бригада специалистов Новосибирской областной больницы.





Это: врач акушер-гинеколог, врач-ревматолог, врач-офтальмолог, врач-эндокринолог, детский офтальмолог, врач детский, травматолог-ортопед, детский невролог. Всего специалистами было принято 96 пациентов.