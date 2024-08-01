Добавить комментарий (1)

Нина Ионкина живет одна. Дрова у нее закончились еще в апреле. Как пополнять запас топлива, не знает. Цены по меркам пенсионерки - космические. По словам Нины, потребуется около 60 тысяч рублей. Пенсия женщины составляет 14 тысяч в месяц, треть суммы уходит на лекарства и свет. И даже если в семье две пенсии, как у Натальи Киснер с мужем, задачу решить непросто.

«Мы раньше сами заготавливали дрова, потом стали закупать. Сначала брали в лесхозе, но там продают все дороже и дороже, потом стали у частников покупать, но они тоже поднимают цены и продают, как в лесхозе», - сетует Наталья.

Из чего же складывается цена на дрова, и почему они становятся золотыми для людей, которые живут рядом с лесом? Базовые расценки для каждого района устанавливает департамент по тарифам, к ним добавляется работа лесорубов, расходы на транспорт. Эти составляющие, чтобы не было завышений, тоже под контролем, в том числе прокуратуры. Ведомство уже назначило проверку.

«Получены сведения о нарушении прав жителей села Яркуль Усть-Таркского района при реализации лесхозом дров для населения. Все доводы жителей села будут проверены, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», - прокомментировала прокурор Усть-Таркского района Лариса Тишечко.

В мае 2024 года в Усть-Таркском лесхозе уже находили нарушения. Проверка тогда показала, цены на дрова для населения были завышены в три раза. Руководителя лесхоза оштрафовали и обязали вернуть «лишние» деньги населению. Результат новой ревизии станет известен в августе, накануне нового отопительного сезона.

За месяц до начала первых осенних холодов для многих жителей Новосибирской области задача, как запасти дрова, сложной становится. Например, в Усть-Таркском районе этот простой вид топлива стал почти золотым.