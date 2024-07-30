В ноябре прошлого года в отношении 30-летнего жителя Чановского района судебными приставами было возбуждено четыре исполнительных производства о взыскании 200 тыс. руб. в пользу юридических лиц.

В ходе проверки информации о должнике было установлено, что он находится в зоне проведения специальной военной операции. На основании статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав приостановила исполнительные производства в отношении военнослужащего.

На днях на депозитный счет службы судебных приставов поступили денежные средства. Как оказалось, военный не захотел оставаться должником и изъявил желание полностью закрыть все долговые обязательства. Пристав-исполнитель направила деньги взыскателям и окончила исполнительные производства.

Судебные приставы напоминают, что в соответствии со статьей 40 Федерального закона N 229-Ф3 «Об исполнительном производстве» исполнительные производства в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в том числе призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, подлежат приостановлению (за исключением исполнительных производств по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца).