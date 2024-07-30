На железнодорожном вокзале станции Татарская сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск задержали 50-летнего мужчину, который пытался пройти через рамку металлоискателя в кассовый зал для приобретения билета до города Волгоград. В ходе досмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли девять патронов. По заключению экспертов, изъятым оказались пистолетные патроны, предназначенные для производства выстрелов из нарезного огнестрельного оружия. Группой дознания ЛО МВД России на станции Барабинск в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.