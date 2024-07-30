С 22 по 26 июля сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» были проведены мероприятия, направленные на выявление противоправных деяний в области соблюдения миграционного учета, как при осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином на территории Татарского района, так и соблюдения законности нахождения иностранных граждан на территории района и соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации.

В ходе проведения данных мероприятий было проверено: три строительных объекта, две торговых точки и четыре места жительства иностранных граждан, расположенных на территории Татарского района.

Был выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина на территории Татарского района (в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ);

Выявлено 25 правонарушений административного законодательства РФ, по всем фактам иностранные граждане привлечены к административной ответственности в виде административных штрафов на общую сумму – 80 тыс. руб.

В ходе мероприятий по проверке соблюдения миграционного законодательства выявляются не только нарушения, но и проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение незаконной миграции. Все иностранные граждане доставленные в МО МВД России «Татарский» в обязательном порядке проходят процедуру дактилоскопирования, вносятся в фотоучеты и проверяются на причастность к ранее совершенным преступлениям.

МО МВД России «Татарский»