В Татарскую межрайонную прокуратуру поступили обращения четырех работников организации по факту нарушений Трудового кодекса РФ при учете фактически отработанного машинистами (кочегарами) котельных рабочего времени, начислении и выплате заработной платы за фактически отработанное время указанной категории работников. По результатам проверки допущенные нарушения подтвердились, в связи с чем прокурор обратился с исковым заявлением в Татарский районный суд о возложении на организацию обязанности произвести перерасчет заработной платы машинистам (кочегарам) котельной. Суд исковые требования прокурора удовлетворил. После вмешательства прокуратуры работникам произведен перерасчет заработной платы за 3 года на общей сумму 297 тыс. руб.