Татарская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его социальных прав. Установлено, что заявитель является инвалидом 1-й группы и по состоянию здоровья нуждается в постоянном использовании технических средств реабилитации, а именно комнатной и прогулочной кресел-колясок. В нарушение требований закона необходимые изделия ему длительное время не предоставлялись. Защищая права гражданина с ограниченными возможностями здоровья, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования обязанности предоставить мужчине технические средства реабилитации. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права инвалида восстановлены, ему предоставлены положенные изделия.