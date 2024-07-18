Добавить комментарий (1)

Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Барабинского линейного отдела МВД России в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 27-летнего местного жителя, подозреваемого в краже имущества из грузового состава. Транспортные полицейские установили, что в ночное время злоумышленник на автомобиле прибыл на станцию Тебисская, где из полувагона похитил 65 стальных прутьев, которые вывез и спрятал в лесополосе. Затем, вернувшись, мужчина с помощью специальных инструментов вскрыл четыре контейнера, из которых похитил четыре мешка с семенами льна, 15 упаковок комплексной изоляции и 16 рулонов профилированной мембраны. Похищенное подозреваемый вывез и складировал по месту жительства своего родственника. Ущерб, причиненный собственнику, составил более 300 тыс. руб. В настоящее время похищенное имущество изъято, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением хранилище.