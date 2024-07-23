22 июля текущего года состоялась рабочая поездка заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Кирилла Травина в Татарский район, где он представил личному составу нового заместителя начальника МО МВД России «Татарский» - начальника полиции подполковника полиции Евгения Головкина

Заместитель начальника Главного управления Кирилл Травин поздравил Евгения Головкина с назначением, выразил уверенность, что оперативная обстановка на территории Татарского района останется стабильной, деятельность, направленная на повышение раскрываемости преступлений и профилактическая работа, проводимая в Межмуниципальном отделе будет продолжена и усовершенствована.

Евгений Сергеевич Головкин родился 5 июня 1986 года в городе Татарск Новосибирской области. С 2003 по 2005 годы являлся курсантом Новосибирской специальной средней школы милиции МВД России. В 2017 году окончил Сибирский институт бизнеса и информационных технологий в г. Омске по направлению «юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел начал в 2005 году с должности участкового уполномоченного милиции отдела внутренних дел Татарского района. В последующие годы Евгений Головкин проходил службу в таких подразделениях, как уголовный розыск, отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, отделение по контролю за оборотом наркотиков.

В 2017 году стал начальником отделения уголовного розыска Отдела МВД России по Купинскому району. В 2023 году - заместителем начальника полиции (по оперативной работе) Отдела МВД России по Купинскому району. В 2023 году назначен заместителем начальника Отдела МВД России по Купинскому району - начальником полиции.

С 18 июля текущего года является заместителем начальника МО МВД России «Татарский» – начальником полиции.

Имеет ведомственные награды - медаль МВД России «За отличие в службе» 2 и 3 степени.