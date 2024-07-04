3 июля около четырех часов дня в Красноярке Татарского района молнией убило восемь голов крупного рогатого скота, в том числе две головы молодняка. Как сообщили в сельской администрации, происшествие случилось на юго-западе примерно в двух километрах от села. Погибшие животные, принадлежащие жителям, находились во время грозы у дерева, в которое ударила молния. По словам жителей, погибли животные, которые лежали, те которые стояли не пострадали. Общественное стадо в селе составляет около 60 голов, на выпасе скот находится под присмотром пастуха. Во время грозы пастух находился вдали от дерева и поэтому не пострадал.