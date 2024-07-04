С 27-30 июня в Доме народного творчества собрались участники Областного народного хора, художественный руководитель Максим Павлов (Москва). Это третья встреча сводного коллектива в 2024 году.

Четырехдневные встречи включили в себя не только многочасовые репетиции, но и два концерта. Татарский район, неоднократно, в этом большом деле представляли работники РДК «Родина» Виктория Сачкова, Ирина Терехина и Евгения Садовская.





29 июня хор выступил в Маслянино с концертной программой «Русь от края до края», 30 июня – в камерном зале Новосибирской государственной филармонии. Участники хора - руководители и хормейстеры творческих коллективов со всей Новосибирской области.