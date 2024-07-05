За полгода аграрии Татарского района приобрели 17 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 46,2 млн руб., в том числе два трактора и один зерноуборочный комбайн. Устьтарцы закупили пять единиц техники на сумму 73,8 млн руб. Чановские сельхозпроизводители купили 14 единиц техники на сумму 59,5 млн руб., в том числе три трактора и один зерноуборочный комбайн. В целом по Новосибирской области на 27 июня парк техники и сельхозоборудования пополнился на 372 единицы на сумму 2 млрд 506, 4 млн руб. В том числе закуплено 53 трактора, 31 зерноуборочный комбайн, пять кормоуборочных комбайнов. Таким образом, годовой план – 490 единиц, выполнен на 75%. В 2023 г. аграрии области пополнили парк на 547 единиц техники на сумму 2 млрд 930 млн руб.