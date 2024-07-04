3 июля в 88-ю годовщину образования Госавтоинспекции, ветераны МВД, бывшие и действующие сотрудники Госавтоинспекции Татарского района побывали в Историко-краеведческом музее им. Н.Я. Савченко.





88 лет назад – 3 июля 1936 года было утверждено «Положение о создании Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Этот день считается днем рождения Госавтоинспекции.

Первым автоинспектором ГАИ в г. Татарске был Константин Федорович Курбатов, который был назначен на должность в годы Великой Отечественной войны и прослужил до 1963 г.

На протяжении всех периодов служба славилась своими сотрудниками. Сегодня в ГАИ работает большой коллектив, который продолжает реализовывать свои обязанности по вопросам безопасности движения.

В 2011 г., к 75-летию Госавтоинспекции, по инициативе бывших сотрудников ГАИ, в музее была открыта экспозиция под названием «На страже безопасности».

На ней представлены фотографии, документы, большое количество дипломов и наград, которые бережно собирались ни одним поколением сотрудников ГИБДД, нагрудные знаки инспекторов, первые Правила дорожного движения, форма 40-90-х годов, техническое оборудование, первые приборы измерения скорости, жезл.

В дополнение к экспозиции представлен мотоцикл Урал, который выполнял объезд городских кварталов, а также патрулирование автомобильных дорог города.

Уже 88 лет дороги и улицы нашего города находятся под надежной защитой ответственных, талантливых, преданных своему делу людей, представляющих собой пример стойкости, принципиальности и справедливости.

Для большинства из тех, кто служит в Госавтоинспекции, - это дело всей жизни. Сотрудники Госавтоинспекции в любое время суток и в любые погодные условия прилагают максимум усилий, чтобы создать условия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятие прошло в теплой дружественной атмосфере. Со словами поздравления к участникам встречи обратились: директор музея О.В. Нагайцева, начальник ОГИБДД МО МВД «Татарский» А.В. Комаровский, ветераны ГАИ и милиции: С.В. Пастушенко, В.И. Павлов, А.В. Романов, А.М. Кныш, С.Ф. Кузьмич, С.Г. Краснов.