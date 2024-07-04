Лето - наилучшая пора для общения, постоянной смены впечатлений, встреч с неизвестным, но в тоже время очень интересным. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом.

В Центре детского творчества Татарского района пятый год функционирует лагерь с дневным пребыванием детей. В этом году он работал с 3 июня по 24 июня.

Работа лагерной смены проходила на просторах космической галактики. Дети стали «космонавтами» и совершили виртуальное путешествие в межгалактическом пространстве, узнавая интересные факты из истории и космоса. Каждый отряд стал экипажем корабля, которому дети придумали название. На смене экипажи зарабатывали звезды и приклеивали их на стенд, тем самым помогая Маленькому принцу для заправки своего корабля вернуть обратно. Участники справились с заданием на «отлично».





На протяжении всей лагерной смены с ребятами были настоящие мастера своего дела, которые помогали, творили и радовались вместе с ними. Хочется поблагодарить педагога – организатора И.И. Алексеенко, воспитателей – И.А. Ильюшину, Г.В. Ахметову, И.А. Дубинину, А.С. Алёшкину, Т.А. Головкину, музыкального руководителя – В.В. Желковского. Огромное спасибо повару школы №4 – Н.А. Коваленко и помощнику повара Е.И. Биктуровой за вкусные завтраки и обеды, также человеку, который поддерживал чистоту и порядок в нашем лагере – Г.М. Вирт. Мы благодарим педагогов ДЮСШ Татарского района, которые каждый четверг проводили зарядку для воспитанников лагеря. На протяжении всей лагерной смены для воспитанников были организованы занятия по дополнительным общеобразовательным программам: «Мир роботов» (рук. Д.С. Кондырин), «Планета Экономика» (рук. И.А. Шевчук), «Космическое творчество» (рук. С.А. Солдатенко), «Лоскутная галактика» (рук. Н.А. Языкова), «Юный техник» (рук. А.Е. Парамонов). Особую благодарность выражаем предпринимателям Бурхонжону Эргашеву и Татьяне Хоруженко за безвозмездно предоставленные сладкие подарки и сувенирную продукцию для всех ребят. Они сразу же откликнулись на нашу просьбу в оказании материальной помощи, столь необходимой для проведения смены.

Но каким бы насыщенным и интересным не был июнь в лагере, наступил заключительный день и закрытие смены, которое надолго останется в памяти детей. За время работы лагеря ребята сдружились между собой, и получилась одна дружная туристическая команда летнего лагеря. Благодаря сплоченной работе коллектива – детей, педагогов, родителей жизнь ребят в лагере дневного пребывания детей «Покорители космоса 2024» стала веселой и незабываемой. Каждый смог проявить свои творческие, физические и умственные способности, отдохнуть, набраться сил для следующего учебного года

Всем удачи и отличного летнего настроения! До встречи в следующем учебном году!

Мария Лапина, начальник лагеря дневного пребывания