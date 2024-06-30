Транспортные полицейские предъявили обвинение в краже телефона у несовершеннолетней жительнице Татарского района.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск завершили расследование уголовного дела о хищении мобильного телефона у несовершеннолетней пассажирки, следовавшей в пассажирском поезде из Барнаула в Екатеринбург. Ночью перед выходом на станции Татарская 37-летний местный житель увидел гаджет, лежащий на нижней полке одного из полукупе. Как установили транспортные полицейские, электронное устройство во время сна выронила девочка, ехавшая на верхнем месте. Злоумышленник убедился, что за его действиями никто не наблюдает, забрал чужую вещь и покинул вагон. Действия фигуранта были зафиксированы камерой видеонаблюдения в поезде. Похищенный телефон изъят. По результатам предварительного расследования фигуранту предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса (Кража), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

Транспортная полиция призывает бережно относиться к своему имуществу, во время поездок не оставлять без присмотра электронные устройства, ручную кладь и багаж. Исключите доступ посторонних к документам, банковским картам и другим носителям, содержащим персональные данные владельца, реквизиты паспорта, СНИЛС, банковских счетов и карт. Научите правилам безопасного поведения детей!