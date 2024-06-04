Татарцы стали победителями Всероссийского детского эколого-кинологического фестиваля «Мой четвероногий лекарь»

В Казани подвели итоги Всероссийского открытого детского эколого – кинологического фестиваля «Мой четвероногий лекарь». От Татарского района на конкурс было отправлено 6 работ обучающихся ЦДТ. Ребята

поучаствовали в номинации «Рисунок»



