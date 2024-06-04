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Татарцы стали победителями Всероссийского детского эколого-кинологического фестиваля «Мой четвероногий лекарь»

В Казани подвели итоги Всероссийского открытого детского эколого – кинологического фестиваля «Мой четвероногий лекарь». От Татарского района на конкурс было отправлено 6 работ обучающихся ЦДТ. Ребята поучаствовали в номинации «Рисунок»

- 1-е место - Иванова Кристина
- 1-е место - Кондырина Валерия
- 2-е место - Перцева Варвара
- 2-е место - Шевчук Софья
- 3-е место - Бороздина Александра
- 3-е место - Поликарпова Полина

Руководителем этих детей из объединения \"Акварель\" является Т.А. Головкина.
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Источник: ЦДТ  

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