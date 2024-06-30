26 июня Историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко принял участие в организации и проведении военно-патриотической профильной смены «Сибирские витязи». Смену проводил городской лицей г. Татарска, она прошла на лыжной базе «Березовая роща».





Для участников профильной смены была организована выездная выставка «Фронтовая землянка», а также экскурсия, посвященная быту солдат в годы Великой Отечественной войны. Ребята ненадолго отправились в военно-историческое путешествие: выставочная площадка позволила погрузиться в прошлое, примерить на себя роль настоящего солдата и ощутить гордость за свою страну, понять, каким стойким и мужественным был советский народ.

Опытный экскурсовод познакомила участников с основными предметами, используемыми солдатами во время боёв и в периоды недолгого отдыха, рассказала об истории района, знаменитых земляках - участниках Великой Отечественной войны.

Для закрепления полученных знаний, участникам было предложено вжиться в роль сапёров, разминировать минное поле и обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы, отвечая правильно на вопросы исторической викторины.

Также ребята погрузились в интереснейший процесс дешифровки, проявляя смекалку, смогли расшифровать тайное солдатское донесение, а затем сложили его конвертом-треугольником для отправки по месту назначения. В завершении мероприятия все участники смены отведали настоящую солдатскую кашу, сваренную в полевой кухне.