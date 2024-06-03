5 и 6 июня в Татарске на базе политехнического колледжа пройдет областной Агрофорум – 2024 «Дни СПО: вместе мы можем больше!». Его организует Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области. В рамках проведения Агрофорума будут работать площадки для школьников, студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, педагогических работников общего и среднего профессионального образования, граждан, проживающих на территории Татарского района.

На Агрофорум приглашены школьники и студенты из семи районов Новосибирской области: Татарский, Барабинский, Куйбышевский, Чановский, Усть-Таркский, Чистоозерный, Венгеровский.

Торжественное открытие Агрофорума состоится 5 июня в 11.00 в ДК «Родина».

Цели форума: повышение престижа сельскохозяйственного труда, популяризация аграрных профессий, привлечение внимания и профессиональная ориентация молодежи на отрасли сельского хозяйства, повышение уровня профессионального мастерства студентов.

Задачи форума:

- развитие творческих способностей и повышение интереса граждан различных категорий к сельскому хозяйству;

- формирование положительного имиджа профессий и специальностей сельскохозяйственной и промышленной сферы;

- содействие нравственному, эстетическому, патриотическому и трудовому воспитанию, повышению уровня естественнонаучной грамотности обучающихся за счет распространения и популяризации знаний в области агротехнологий и цифровизации сельского хозяйства;

- привлечение научных коллективов и бизнес-сообществ, работодателей к работе с молодежью, проживающей на сельских территориях.



