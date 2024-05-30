Суд избрал меру пресечения начальнику Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Татарский». 29 мая 2024 г. Татарский районный суд Новосибирской области рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сергея М. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и избрал М., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. е ч. 3 ст. 286 УК РФ, меру пресечения в виде запрета определенных действий по 27 июля 2024 г., включительно. Постановление не вступило в законную силу.