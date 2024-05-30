Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника МО МВД «Татарский» Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства из иной личной заинтересованности).

По данным следствия, в июле 2023 г. житель Татарска обратился в органы МВД с заявлением об организации незаконной азартной деятельности на территории города. Сотрудник полиции установив факт незаконной организации азартных игр в игровом клубе на улице Ленина в городе Татарске из иной личной заинтересованности принял меры к сокрытию преступления.

Он поручил подчиненному сотруднику убедить заявителя изменить показания и не сообщать об организации азартной деятельности. В дальнейшем заявитель был привлечен к административной ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.