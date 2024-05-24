23 мая около 9.50 в Чановском районе водитель 1977 г.р., управляя автомобилем Рено Логан, ехал по трассе «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска и на 1063 км, выехав на полосу для встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем Вольво, который двигался во встречном направлении.

В результате автоаварии водитель легкового автомобиля и его пассажир мужчина 1990 г.р. скончались. Пассажирка 1977 г.р. с травмами была госпитализирована в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция Новосибирской области обращается к водителям и напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, а также соблюдения правил режима отдыха водителей.