Также высока вероятность выпасть из лодки в момент вставания и пересаживания. Риск гибели повышается, когда пассажиры лодки находятся в нетрезвом состоянии и без спасательных жилетов.



В Татарском районе вблизи деревни Чаны-Сакан в озере Хохчено на рыбалке утонуло двое мужчин. Спасатели Чановского отряда при обследовании акватории озера обнаружили тело одного рыбака, запутавшегося в сети, тело доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Дальнейший поиск результата не дал. В Татарском районе вблизи деревни Чаны-Сакан в озере Хохчено на рыбалке утонуло двое мужчин. Спасатели Чановского отряда при обследовании акватории озера обнаружили тело одного рыбака, запутавшегося в сети, тело доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Дальнейший поиск результата не дал.

В этот же день в Искитимском районе из населённого пункта Новососедово 18 мая ушёл мужчина 35 лет за грибами и не вернулся. 20 мая спасатели Искитимского отряда совместно с волонтёрами обследовали 10 кв. км, поиск результатов не дал.

Несоблюдение простых правил техники безопасности, приводит к печальным последствиям.

Необходимо соблюдать меры безопасности, ведь именно от этого может зависеть Ваша жизнь, жизнь Ваших близких людей.

Если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефону: 112.

20 мая 2024 г. сотрудники Аварийно-спасательной службы выезжали на поисковые работы дважды.

За весенний период участились случаи, связанные с гибелью людей на водных объектах. Граждане выходят на лодках рыбачить, при этом не соблюдают правила безопасности. Чаще всего происходит опрокидывание лодки и рыбаки падают в воду в момент забрасывания сетей, при установке или снятии снастей.