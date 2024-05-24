ООО «Мосты Сибири» ремонтирует мост через реку Омь в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Стоимость работ - 116 млн. рублей.
В настоящее время завершены работы по первому этапу из трёх.
Подрядчик выполнил установку элементов организации дорожного движения, выполнил демонтаж элементов мостового полотна правой половины моста, демонтаж половины переходной плиты, лежня и шкафной стенки опоры №1, устройство тротуарной консоли правой половины моста, отпескоструено и подготовлено к покраске два пролётных строения.
Ведутся работы по установке опалубки и арматурного каркаса тротуарной консоли на втором пролётном строении.
Мост построен в 1970 году, его длина 180 метров. Он соединяет Усть-Тарку и Татарск.
Проектной документацией предусмотрено:
- переустройство одежды мостового полотна,
- переустройство тротуарных консолей,
- замена парапетных блоков на барьерное ограждение,
- замена лежней и переходных плит,
- пескоструйная очистка и окраска открытых поверхностей металлического пролетного строения,
- замена плит укрепления конусов и блоков упора устоев
- устройство организованного водоотвода.
Срок завершения - 15 октября 2024 года.