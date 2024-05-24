ООО «Мосты Сибири» ремонтирует мост через реку Омь в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Стоимость работ - 116 млн. рублей.

В настоящее время завершены работы по первому этапу из трёх.

Подрядчик выполнил установку элементов организации дорожного движения, выполнил демонтаж элементов мостового полотна правой половины моста, демонтаж половины переходной плиты, лежня и шкафной стенки опоры №1, устройство тротуарной консоли правой половины моста, отпескоструено и подготовлено к покраске два пролётных строения.

Ведутся работы по установке опалубки и арматурного каркаса тротуарной консоли на втором пролётном строении.

Мост построен в 1970 году, его длина 180 метров. Он соединяет Усть-Тарку и Татарск.

Проектной документацией предусмотрено:

- переустройство одежды мостового полотна,

- переустройство тротуарных консолей,

- замена деформационных швов

- замена парапетных блоков на барьерное ограждение,

- замена лежней и переходных плит,

- пескоструйная очистка и окраска открытых поверхностей металлического пролетного строения,

- замена плит укрепления конусов и блоков упора устоев

- устройство организованного водоотвода.

Срок завершения - 15 октября 2024 года.