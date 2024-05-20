25 мая администрация города Татарска начинает приём документов по выдвижению кандидатов для занесения на городскую Доску Почёта.

Занесение на Доску Почёта производится один раз в два года и является формой общественного признания высоких заслуг и морального поощрения за достижения в решении социально-значимых для жителей города задач, весомый вклад в развитие государственной власти и местного самоуправления на территории города Татарска, экономическое развитие города, культуру, защиту Отечества, воспитание, просвещение, спорт, охрану здоровья, жизни и прав граждан, профессиональное мастерство, плодотворную творческую и благотворительную деятельность.

Документы принимаются до 25 июня включительно по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 96, кабинет №18. Пакет должен содержать ходатайство на имя главы города Татарска Татарского района Новосибирской области, за подписями руководителя учреждения и председателя трудового коллектива (или председателя профкома), заверенное официальной печатью.

К ходатайству прилагаются:

- для учреждений, организаций, творческих коллективов – информация о результатах деятельности;

- для граждан - характеристика на кандидата, в которой отражаются сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата рождения, род занятий или характеристика выполняемой работы с указанием должности, стажа, основных этапов трудовой биографии, участия в общественной деятельности), с описанием заслуг и достигнутых успехов;

Контактные телефоны: 8 (383 64) 2-12-63.

Комиссия по наградам при главе города Татарска