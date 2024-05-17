16 мая Новосибирским областным судом окончено рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Миронова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Установлено, что ночью 7 августа 2018 г. Миронов М.А. и 48-летняя Л., будучи в опьянении после совместного распития алкогольных напитков, находились на мосту через реку Тарка в Усть-Таркском районе. Между ними возникла ссора, в результате которой Миронов нанес ей удары в область головы. Затем перекинул тело Л. через ограждение моста и сбросил его с высоты 7,5 метров в реку Тарку. Убедившись, что Л., пребывающая в алкогольном опьянении, не подает признаков жизни и погрузилась под воду, Миронов скрылся с места преступления. Смерть Л. наступила от умышленных преступных действий Миронова в результате механической асфиксии при утоплении. Труп жертвы был обнаружен.

Еще одной жертвой убийства стала 47-летняя В. В один из дней с 17 июня по 23 августа 2023 г. в ночное время Михаил Миронов распивал спиртные напитки с В., находясь за магазином в селе Усть-Тарка. У Миронова, не понесшего наказание за ранее совершенное убийство Л., находящегося в алкогольном опьянении, в результате конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений, возник преступный умысел на еще одно убийство. Реализуя его, он с силой нанес В. множественные удары в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Убедившись, что В. находится в бессознательном состоянии, Миронов перенес ее на берег реки Омь, сбросил в реку, дождался, когда она погрузилась под воду, и скрылся с места преступления. До настоящего времени ее труп не обнаружен.

Миронов в судебном заседании свою вину в убийстве Л. признал полностью, в убийстве В. вину признал частично, пояснив, что умысла убивать у него не было, не рассчитал силу ударов.

В последнем слове подсудимый раскаялся в содеянном.

Новосибирский областной суд признал Миронова М.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Миронова задержали в октябре 2023 г. В Татарском районном суда Новосибирской области при избрании меры пресечения Миронов на вопрос суда ответил, что не оспаривает доводы следствия о причастности к вменяемому ему преступлению, на тот момент по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Постановлением суда от 28.10.2024 он был заключен под стражу. Позже обвиняемый дал признательные показания по убийству женщины, совершенном им в 2018 году. Как пишет издание КП-Новосибирск фигурант был ранее неоднократно судим за рабой и кражи.