Сельхозпредприятия и фермеры Татарского района проводят весеннюю посевную кампанию.

На 15 мая яровыми было засеяно 13 тыс. 346 га – 11% к плану. В том числе посеяно 4 тыс. 396 га зерновых и зернобобовых – 655 га овса, 500 га ячменя, 3 тыс. 241 га гороха. Из технических культур посеяно 3 тыс. 400 га льна, 1 тыс. 600 га рапса, 248 га подсолнечника. Из кормовых посеяно 3 тыс. 702 га однолетних трав. По плану яровые займут 112 тыс. 336 га, в том числе зерновые – 81 тыс. 166 га: 49 тыс. 230 – пшеница, 17 тыс. 145 га – ячмень, 3 тыс. 788 га – овес, 1 тыс. 289 га – гречиха, 9 тыс. 634 га – горох и 80 га – вика. Технические культуры – лен, рапс, подсолнечник, рыжик и соя – посеют на 12 тыс. 858 га. Кормовые культуры планируется посеять на 18 тыс. 312 га., в том числе кукуруза займет 5 тыс. 649 га, травы – более 12,3 тыс. га. Среди лидеров посевной ООО «Агроторгсервис» - 44,6%, СПК «Дмитриевский» - 27,8%, СПК «Новомихайловский» - 21,4%. В «Новомихайловском» за день на 15 мая было засеяно 628 га. По району организации и фермеры за день засевают 2,7 тыс. га.