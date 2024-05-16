Добавить комментарий (1)

25 апреля Татарским районным судом вынесен приговор в отношении Д., осужденной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере). Судом установлено, что Д. с 1 августа по 30 сентября 2022 г., работая в должности начальника отделения почтовой связи, похитила деньги, передаваемые ей клиентами за различные виды платежей и деньги за оплату товаров в почтовом отделении, а также деньги, которые Д. зачисляла на банковские карты «Почта Банка» через программу ПК, установленного в отделении, которые оформляла с помощью персональных данных клиентов. Сумма похищенного составила 782 тыс. 415,62 руб. По версии обвинения Д. похитила 826 тыс. 89,91 руб. Размер ущерба был определен с учетом того, что Д. раздавала товар населению в долг всего на сумму 43 тыс. 674,29 руб.

Данная сумма была собрана с населения почтальоном и пошла на погашение причинённого ущерба. При таких обстоятельствах, суд исключил указанную сумму из обвинения и определил размер ущерба причиненного преступлением – 782 тыс. 415,62 руб. На суде Д. виновной себя признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Приговором суда Д. назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Раз в месяц осужденная должна отмечаться в уголовной инспекции. С осужденной в пользу АО «Почта России» взыскано 758 тыс. 597 руб. 62 коп.