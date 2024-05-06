В министерстве труда и социального развития Новосибирской области определили победителей ежегодного конкурса детского рисунка, проводимого в рамках дней охраны труда. В конкурсе приняли участие 167 ребят - победителей районных и городских конкурсов детских рисунков «Охрана труда глазами детей» из 27 муниципальных районов и четырех городских округов Новосибирской области. Юные художники представили свои рисунки, на которых изображены работники различных профессий и должностей с призывами соблюдать требования охраны труда, а также позитивные сюжеты, отражающие видение охраны труда в призме детского восприятия.

По итогам конкурса определены шесть победителей в двух возрастных категориях 7-9 лет и 10-15 лет. Так, в возрастной категории 7-9 лет одним из победителей стал Олег Молоков из Козинской школы Усть-Таркского района с рисунком «Охрана труда глазами детей».

Победителем в возрастной категории 10-15 лет стала Милена Сочнева из Центра детского творчества Татарского района с рисунком «В охране труда нет мелочей».

Победителям конкурса будут вручены дипломы министерства и ценные подарки.